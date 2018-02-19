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    В Баку состоится финансово-инвестиционный форум

    ​Форум будет организован в панелях по инвестиционным стратегиям, стратегиям финансирования, налоговой политике и бухгалтерскому учету

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 5 мая в Баку состоится II Финансово-инвестиционный форум (FIF 2018). 

    Об этом сообщили Report организаторы форума.

    Главной целью форума, который пройдет под лозунгом "Цифровые бизнес-тренды", является развитие цифровой экономики в Азербайджане, приведение правовой и инфраструктурной базы этого сектора в соответствие с международными стандартами.

    Как и в прошлом году, форум будет организован в трех панелях - "Инвестиционные стратегии", "Стратегии финансирования", "Налоговая политика и бухгалтерский учет", на которых ожидается участие 12 местных и иностранных докладчиков. В форуме примут участие представители частных компаний и госучреждений.

    Первый форум состоялся 5 мая 2017 года с участием более 400 менеджеров из свыше 200 компаний.

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