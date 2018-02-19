В Баку состоится финансово-инвестиционный форум

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 5 мая в Баку состоится II Финансово-инвестиционный форум (FIF 2018).

Об этом сообщили Report организаторы форума.

Главной целью форума, который пройдет под лозунгом "Цифровые бизнес-тренды", является развитие цифровой экономики в Азербайджане, приведение правовой и инфраструктурной базы этого сектора в соответствие с международными стандартами.

Как и в прошлом году, форум будет организован в трех панелях - "Инвестиционные стратегии", "Стратегии финансирования", "Налоговая политика и бухгалтерский учет", на которых ожидается участие 12 местных и иностранных докладчиков. В форуме примут участие представители частных компаний и госучреждений.

Первый форум состоялся 5 мая 2017 года с участием более 400 менеджеров из свыше 200 компаний.