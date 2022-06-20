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В Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка

В Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка 23-24 июня в Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧРТБ) под председательством Азербайджана.
Финансы
20 июня 2022 г. 11:02
В Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка

23-24 июня в Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧРТБ) под председательством Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов.

Сообщается, что на заседании Совет управляющих оценит деятельность банка и утвердит финансовую отчетность за 2021 год.

В рамках ежегодного заседания будет организован бизнес-форум “Роль ЧРТБ в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире” с участием ЧРТБ, правительства Азербайджана, AZPROMO и региональных бизнес-ассоциаций.

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Версия на английском языке Baku to host 24th annual meeting of Board of Governors of Black Sea Bank
Версия на азербайджанском языке Bakıda Qara Dəniz Bankının 24-cü İllik toplantısı keçiriləcək

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