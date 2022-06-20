В Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка

23-24 июня в Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧРТБ) под председательством Азербайджана.

23-24 июня в Баку состоится 24-е ежегодное заседание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧРТБ) под председательством Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов.

Сообщается, что на заседании Совет управляющих оценит деятельность банка и утвердит финансовую отчетность за 2021 год.

В рамках ежегодного заседания будет организован бизнес-форум “Роль ЧРТБ в поддержке диверсифицированной и инновационной экономики Азербайджана в меняющемся мире” с участием ЧРТБ, правительства Азербайджана, AZPROMO и региональных бизнес-ассоциаций.