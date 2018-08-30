В Баку расскажут о важности лекций о блокчейне в университетах

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ На конференции "Blockchain & Bitcoin Conference" в Баку спикеры затронут тему важности лекций о блокчейне в университетах и чем это может быть интересно Азербайджану.

Об этом сообщили Report организаторы конференции, которая состоится 27 сентября.

Неравные возможности – следствие ограниченной базы знаний о блокчейне. Хотя лекции о технологии уже читают в вузах России, США и Европы, в Азербайджане эта тенденция только зарождается.

Задача Blockchain & Bitcoin Conference Baku – помочь участникам «отделить зерна от плевел». За один день интенсивной программы они получат базовый комплекс знаний о блокчейне: как работает технология, в каких сферах она выгодна, а в каких – бесполезна и почему зарубежные инвесторы готовы тратить на блокчейн миллионы долларов.

Чтобы поделиться своими знаниями и практическим опытом, на Blockchain & Bitcoin Conference Baku приедут передовые эксперты отрасли из России, Великобритании, Украины, Грузии, Беларуси, Швейцарии, также поучаствуют партнеры из Азербайджана. Среди них:

Денис Алейников, старший партнер Aleinikov & Partners, автор знаменитого Декрета №8 «О развитии цифровых технологий»; Акрам Гасанов, управляющий партнер Akram Hasanov & Partners, известный банковский юрист Азербайджана;

Турал Керимли, директор «Парка высоких технологий» Азербайджана;

Лаша Антадзе, основатель Shelf.Network – первой в мире платформы электронных аукционов на блокчейне;

Игорь Порох – трейдер iTuber, вошедший в топ-2 трейдеров 2017 года по версии BTC Awards;

Марьям Тагиева, главный системный архитектор Centre for Citizenship, Enterprise and Governance в Великобритании.