В Баку пройдет заседание по проекту размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии

8-10 октября в Баку состоится 5-е Региональное заседание, посвященное проекту размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии (BEPS), при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской организации налоговых администраций (IOTA) и Министерства налогов.

Как сообщает Report, в открытых сессиях, которые начнутся 8 октября, ожидается участие около 80 представителей местных и зарубежных госорганов, частного сектора, образовательных учреждений, международных и региональных организаций.

Основная цель ежегодного мероприятия - создание эффективной платформы для подробного обсуждения процесса внедрения BEPS в Евразии. Глава отдела глобальных связей и развития Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Бен Дикинсон приедет в Азербайджан для участия в мероприятии.

В настоящее время к проекту присоединились 134 страны.