​В Баку пройдет выставка финансов и технологий

Финансово-технологическая выставка FinTex Summit 2020 пройдет в Баку 14-15 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

Темой мероприятия станут "Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность".

Саммит проводится в партнерстве с VISA и при поддержке АБА, Центрального банка Азербайджана, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Цель мероприятия - стать платформой для обмена идеями и опытом в области новых тенденций и вызовов в финансовых технологиях, дигитализации, платежной экосистемы. Это место для обсуждения перспектив, предоставленных новыми финансовыми и банковскими продуктами, инновационными платежными решениями, цифровыми валютами, возможностями сосуществования и сотрудничества банков с финтех компаниями и вопросами безопасности. На саммите будут рассмотрены лучшие практики создания правовой базы для таких новых услуг и продуктов, изучено влияние всех этих процессов на укрепление финансовой устойчивости, финансовой доступности и клиентского опыта.

В мероприятии примут участие высшее руководство регулирующих и надзорных органов в финансово-экономической сфере, менеджмент высшего звена коммерческих банков и финтех, руководители местных и зарубежных бизнес и общественных организаций, представители международных финансовых институтов, посольств зарубежных стран в Азербайджане.

В рамках саммита будут объявлены "Дни финансов и цифровых технологий", организованы различные сопутствующие мероприятия (митапы, семинары, конкурсы и т. д.).

Среди основных тем саммита - банки и финтех: развивающиеся отношения; платежные и банковские услуги; возрастающая роль банков в электронной коммерции; нормативно-правовая база в цифровую эпоху; смарт-банковские технологии и пр.