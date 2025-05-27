В Баку пройдет заседание Совета центральных банков стран-членов ОТГ

В Баку состоится очередное заседание Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств

В Баку состоится очередное заседание Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, председатель ЦБА Талех Казымов принял участие в Первом заседании Совета, прошедшем сегодня в Астане.

В мероприятии также участвовали председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, председатель ЦБ Турции Фатих Карахан, председатель ЦБ Узбекистана Тимур Ишметов и исполнительный директор ЦБ Венгрии Габор Соч.

Отметим, что участников заседания сегодня принял президент Казахстана.