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В Баку пройдет заседание комитета группы "Эгмонт"

В Баку пройдет заседание комитета группы "Эгмонт" 15:13 Завтра в Баку при организации Службы финансового мониторинга пройдет заседание комитета группы "Эгмонт", объединяющее органы финансового мониторинга из разных стран.
Финансы
12 мая 2025 г. 15:25
В Баку пройдет заседание комитета группы Эгмонт

В Баку завтра начнется трехдневное заседание комитета группы "Эгмонт", объединяющее органы финансового мониторинга разных стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​Службу финансового мониторинга Азербайджана.

В мероприятии примут участие представители органов финансового мониторинга примерно из 20 юрисдикций, которые представляют 8 региональных групп.

"Решения и рекомендации, которые будут приняты по итогам заседания, внесут вклад в повышение эффективности деятельности группы, в реализацию стратегии группы на 2022-2027 годы и в укрепление глобального сотрудничества по финансовому мониторингу", - отмечает Служба.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Eqmont Qrupunun Komitə İclası keçiriləcək

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