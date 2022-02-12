В Баку пройдет заседание азербайджано-египетской межправкомиссии

В Баку 23-25 февраля состоится пятое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.

В Баку 23-25 февраля состоится пятое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.

Об этом Report сообщили в посольстве Египта в Азербайджане.

Заседание пройдет под председательством министра международного сотрудничества Египта Рании Аль-Машат и министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева.

Посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим сообщил, что в рамках деятельности комиссии и в контексте развития инвестиционных связей между двумя странами также состоится бизнес-форум с участием до 30 представителей компаний, действующих в сферах импорта, экспорта, туризма, производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, информационных технологий, финансового сектора, возобновляемой энергии, химической и тяжелой промышленности.

"Заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум придадут импульс более эффективному сотрудничеству между Египтом и Азербайджаном в различных сферах, вызывающих общий интерес. Политическое руководство Египта поддерживает расширение сотрудничества между двумя странами и заинтересовано в активизации подписанных между нашими странами соглашений", - отметил посол.