О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку пройдет заседание азербайджано-египетской межправкомиссии

В Баку пройдет заседание азербайджано-египетской межправкомиссии В Баку 23-25 февраля состоится пятое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.
Финансы
12 февраля 2022 г. 11:27
В Баку пройдет заседание азербайджано-египетской межправкомиссии

В Баку 23-25 февраля состоится пятое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.

Об этом Report сообщили в посольстве Египта в Азербайджане.

Заседание пройдет под председательством министра международного сотрудничества Египта Рании Аль-Машат и министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева.

Посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим сообщил, что в рамках деятельности комиссии и в контексте развития инвестиционных связей между двумя странами также состоится бизнес-форум с участием до 30 представителей компаний, действующих в сферах импорта, экспорта, туризма, производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, информационных технологий, финансового сектора, возобновляемой энергии, химической и тяжелой промышленности.

"Заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум придадут импульс более эффективному сотрудничеству между Египтом и Азербайджаном в различных сферах, вызывающих общий интерес. Политическое руководство Египта поддерживает расширение сотрудничества между двумя странами и заинтересовано в активизации подписанных между нашими странами соглашений", - отметил посол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host 5th meeting of Egypt-Azerbaijan Intergovernmental Commission 
Версия на азербайджанском языке Bakıda Misir-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyanın iclası və biznes-forum keçiriləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 20:14
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi