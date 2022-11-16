В Баку пройдет VI Международный банковский форум

24-25 ноября в Баку при поддержке Общественного союза "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard пройдет VI Меж

24-25 ноября в Баку при поддержке Общественного союза "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и в сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard пройдет VI Международный банковский форум.

Об этом Report сообщили в АБА.

Согласно информации, мероприятие пройдет под девизом "Надежный, безопасный и стабильный банкинг".

В форуме примут участие руководители государственных учреждений, коммерческих банков, местных и зарубежных бизнес-структур, международных финансовых институтов, общественных организаций, а также представители около 200 международных организаций и престижных компаний из США, Турции, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Ближнего Востока и других стран.

К панелям в рамках форума, на которых выступят более 50 докладчиков, в качестве слушателей присоединятся около тысячи участников.