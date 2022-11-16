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В Баку пройдет VI Международный банковский форум

В Баку пройдет VI Международный банковский форум 24-25 ноября в Баку при поддержке Общественного союза "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard пройдет VI Меж
Финансы
16 ноября 2022 г. 13:58
В Баку пройдет VI Международный банковский форум

24-25 ноября в Баку при поддержке Общественного союза "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и в сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard пройдет VI Международный банковский форум.

Об этом Report сообщили в АБА.

Согласно информации, мероприятие пройдет под девизом "Надежный, безопасный и стабильный банкинг".

В форуме примут участие руководители государственных учреждений, коммерческих банков, местных и зарубежных бизнес-структур, международных финансовых институтов, общественных организаций, а также представители около 200 международных организаций и престижных компаний из США, Турции, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Ближнего Востока и других стран.

К панелям в рамках форума, на которых выступят более 50 докладчиков, в качестве слушателей присоединятся около тысячи участников.

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Версия на английском языке Baku to host VI International Banking Forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda VI Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

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