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В Баку пройдет конференция на тему отчетности в цифровой экономике

В Баку пройдет конференция на тему отчетности в цифровой экономике 16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Отчетность и прозрачность в цифровой экономике”.
Финансы
28 июля 2022 г. 17:53
В Баку пройдет конференция на тему отчетности в цифровой экономике

16 сентября в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему "Отчетность и прозрачность в цифровой экономике”.

Report сообщает об этом со ссылкой на Палату аудиторов.

По информации, мероприятие будет организовано министерством цифрового развития и транспорта.

Сегодня на очередном заседании Совета палаты аудиторов в формате видеоконференции были проведены обсуждения в связи с конференцией.

На заседании также были обсуждены предложения по расширению с учетом международного опыта задач, возложенных на аудиторскую службу для повышения экономической мощи и потенциала страны, отчет Палаты аудиторов по итогам деятельности за I полугодие текущего года, программное обеспечение для определения рисков по легализации денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, "Программа обучения субъектов мониторинга требованиям по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, уязвимостям и угрозам, выявленным в ходе Национальной оценки риска", внесение изменений в "Правила конкурса в области аудита и методические указания по выбору аудитора", утвержденные постановлением Совета от 30 июня 2017 года, подготовка и издание книги "Прозрачность в цифровой экономике", подписание соглашения о сотрудничестве с палатой аудиторов Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq” mövzusunda konfrans olacaq

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