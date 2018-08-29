В Баку пройдет HR форум

Баку. 29 августа REPORT.AZ/ HR форум "Передовой опыт Азербайджана в сфере управления человеческими ресурсами" пройдет в Баку при организации дочерней структуры Ассоциации банков Азербайджана (AБА) - Азербайджанского банковского учебного центра, а также поддержке Общества человеческих ресурсов Азербайджана, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), Университета АДА.

Об этом сообщили Report в АБА.

Целью форума является обмен опытом в сфере управления человеческими ресурсами и создание стимула к построению азербайджанской модели в этой области.

Форум объединит HR-менеджеров и исследователей, тренеров, консультантов и граждан, которые хотят специализироваться в этой области. На мероприятии будет обсуждаться передовой азербайджанский опыте в сфере управления человеческими ресурсами.

Форум пройдет 15 сентября в Университете АДА и будет состоять из 2 панелей.