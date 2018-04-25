В Баку пройдет форум по управлению персоналом

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) выступит в роли главного спонсора Human Capital Forum – 2018, который пройдет 4 мая 2018 года. Организаторами мероприятия являются Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и HR Society.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МБА.

Мероприятие содействует профессиональному развитию специалистов по работе с кадрами и обмену опытом между ними, ознакомлению участников форума с новшествами в этой сфере и проведению оценки возможностей их применения в Азербайджане, а также на мотивацию к постоянной работе в этом направлении.

Основными участниками конференции станут HR менеджеры, члены общества HR Society, специалисты по управлению кадрами, профессиональные тренеры и консультанты.

Форум состоит из двух панелей, в рамках которых местные и иностранные спикеры обсудят 10 различных тем и поделятся с аудиторией своим опытом. Они охватят такие темы, как цифровой HR, роль HR менеджеров в формировании человеческого капитала, инструменты оценки и основные критерии удовлетворенности работников, эффективность отношений между управляющим и сотрудником, возможности использования четырехсекторной поведенческой модели DISC при оценке типов поведения и общения людей, международные тренды в сфере управления кадрами и прочее. Помимо презентаций на форуме также запланировано участие волонтеров и демонстрация практических моделей.