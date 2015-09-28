​В Баку проходит заседание Международной ассоциации актуариев

Баку. 28 сентября.REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началось заседание Комитета по Евразии и Восточной Европе Международной ассоциации актуариев.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие свыше 40 актуариев международного ранга из 20 стран, а также свыше 50 актуариев, осуществляющих деятельность в местной страховой системе.

Кроме того, на мероприятии участвуют представители Государственной службы страхового надзора (ГССН), Государственного фонда социальной защиты, руководители комитетов Международной ассоциации актуариев и представители структур актуарных ассоциаций соседних стран.

В рамках заседания, которое продлится два дня, для участников будут организованы семинары на темы профессионализма актуариев, финансирования медицинского страхования, размещения и управления стратегическими активами в условиях изменяющейся среды, платежеспособности, финансовой устойчивости пенсионных систем, международного опыта по расчету страховых резервов, удельного веса перестрахования в объеме страховых резервов по страхованию иного, чем страхование жизни, имплементации принципов Международной ассоциации актуариев в местном законодательстве.

Отметим, что заседание проходит при инициативе Международной ассоциации актуариев, поддержке министерства финансов и организации Ассоциаций страховщиков и актуариев Азербайджана.