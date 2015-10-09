​В Баку проходит ярмарка инвесторов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (АМФА) стартовала ярмарка инвесторов "Путь к ответственному микрофинансированию".

Как сообщает Report, целью ярмарки является налаживание связей между микрофинансовыми организациями, банками, кредитными союзами и инвесторами, донорами и специалистами по техобеспечению, обмен опытом в нынешних условиях конкурентного рынка, сотрудничество между инвесторами и членами АМФА.

Отметим, что микрофинансовые институты, общий объем кредитного портфеля которых по состоянию на 1 сентября 2015 года составляет 1,019 млрд. долларов, обслуживают свыше 559 099 клиентов.

Первая часть ярмарки состоит из посвященных презентации инновационной продукции и исследованиям рынка двух пленарных сессий, в которых клиенты и потенциальные клиенты обсудят потребности специального сегмента рынка. В следующей сессии "Параллельное заимствование и излишнее заимствование" пройдут обсуждения путей предотвращения растущего заимствования на рынке.

Затем состоятся частные встречи инвесторов и специалистов по техобеспечению с финансовыми организациями. В этой сессии небанковские кредитные организации, банки и лизинговые организации смогут ознакомиться с условиями накопления опыта, новыми возможностями на рынке капитала.

Председатель правления АМФА Сулейман Калашов отметил, что микрофинансирование поддерживает беженцев и переселенцев, является основой малого и среднего предпринимательства. Микрофинансирование в Азербайджане имеет 17-летнюю историю: "Девальвация создала определенные проблемы потребителям. Наша работа с небанковскими кредитными организациями заключается в поиске путей выхода из трудностей".