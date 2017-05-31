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    В Баку проходит региональная конференция по обременению движимого имущества

    В настоящее время в Азербайджане две трети залогового имущества является недвижимым

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку стартовала региональная конференция "Реформа обременения движимого имущества: достижения и вызовы".

    Как сообщает Report, организаторами двухдневного мероприятия являются Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Международная финансовая корпорация (МФК).

    На открытии конференции заместитель главного исполнительного директора Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Асим Зульфугаров отметил, что вопросы усовершенствования законодательства по обременению движимого имущества и создания соответствующего реестра нашли отражение в утвержденной в прошлом году Стратегической дорожной карте.

    "Согласно международной оценке, сейчас в Азербайджане две трети залогового имущества является недвижимым. Широкое внедрение новшества, связанного с обременением движимого имущества, расширит возможности выхода малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам, увеличит доступность кредитования в стране", - сказал он.

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