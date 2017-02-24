Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит презентация 2-й фазы “Проекта модернизации финансового сектора" при организации Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Всемирного банка (ВМ).

Как сообщает Report, на мероприятии отмечается, что проект будет реализован ВБ за счет выделенного правительством Швейцарии гранта на 3 млн долларов в 2017-2020 гг. Целью проекта является поддержка финансового сектора Азербайджана путем расширения правовой и регулирующей базы, усиления потенциала контроля Палаты, а также финансовой безопасности для обеспечения интересов вкладчиков и потребителей финансовых услуг.

Выступивший на презентации председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы отметил, что Азербайджан проводит целенаправленные реформы в целях трансформации финансового сектора: “Продолжительное сотрудничество с SECO и ВБ позволит извлечь пользу из передового международного опыта и экспертизы”.

По его словам, проект охватывает три направления: “Это эффективное регулирование и формирование рамок контроля в финансовом секторе, повышение устойчивости банковского сектора, а также обеспечение интересов потребителей финансовых услуг”.