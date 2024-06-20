В Баку проходит Международный страховой форум

Сегодня в Баку стартовал 10-й Азербайджанский международный страховой форум ("Azerbaijan International Insurance Forum" - AIIF-2024).

Сегодня в Баку стартовал 10-й Азербайджанский международный страховой форум ("Azerbaijan International Insurance Forum" - AIIF-2024).

Как передает Report, организатором мероприятия, которое завершится завтра, является общественное объединение "Азербайджанская страховая ассоциация" (ASA).

Форум проводится при поддержке Центрального банка Азербайджана и Бюро обязательного страхования.

В мероприятии принимают участие председатель ЦБА Талех Кязимов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и другие государственные чиновники.

Целью форума является укрепление связей между местными и мировыми страховщиками.

Следует отметить, что в последний раз подобное мероприятие проводилось в Баку в 2019 году – перед пандемией коронавируса COVID-19.