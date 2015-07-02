​В Баку проходит международный страховой форум

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу традиционный Азербайджанский международный страховой форум (AİİF-2015). Как сообщает Report, двухдневный форум проходит при организации Азербайджанской ассоциации страховщиков (АСА) и поддержке министерства финансов.

На официальной церемонии открытия форума приняли участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, депутат Зияд Самедзаде, заместитель министра финансов Азер Байрамов и начальник Государственной службы страхового надзора Намиг Халилов.

Первая часть конференции посвящена теме "Страховой и перестраховочный рынок в условиях нынешних реалий - новые бизнес-линии развития". Во второй части пройдут обсуждения на тему "Имущественное страхование в Кавказском регионе", в третьей части будут заслушаны доклады по теме "Перестраховочное покрытие и новые методы андеррайтинга".

В первый день форума запланировано проведение двусторонних встреч и официального приема. Завтра же форум продолжится двумя параллельно проходящими семинарами, один из который будет посвящен теме "Автострахование и новые технологии для развития рынка", другой - банковскому страхованию и страхованию жизни.

Во второй день форума также пройдут двухсторонние встречи и специальный вечер, включающий Европейские игры (соревнования по боулингу) для страховщиков.

VI Азербайджанский международный страховой форум - самое главное мероприятие в Кавказском регионе, посвященное страховому и перестраховочному рынкам, освещающее наиболее важные тенденции и перспективы развития в данном регионе. Событие является платформой для интерактивного общения между участниками и направлено на укрепление сотрудничества между странами в сфере страхования.

В целом, на AİİF-2015 принимают участие свыше 250 представителей 70 компаний из более чем 25 стран мира. Из них 101 являются иностранными участниками, среди которых присутствуют представители Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, Scor, Allianz, Ace Group, Jardine Lloyd Thompson Group, Deloitte, Standardand Poor's, Audatex и других компаний. Остальные 141 участников представляют местный страховой рынок. Также к форуму присоединились представители международных организаций и различных ассоциаций (общественных объединений).

Спонсорами форума являются 10 местных и 7 иностранных компаний, среди которых особо стоит отметить гиганта на рынке перестрахования - швейцарскую компанию Swiss Re, а также компанию Audatex, которая занимается оценкой размера ущерба в результате страховых случаев во всем мире.