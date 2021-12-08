О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку проходит Международный банковский форум

В Баку проходит Международный банковский форум 10:26 Сегодня в Баку начал работу V Международный банковский форум (IBF).
Финансы
8 декабря 2021 г. 10:38
В Баку проходит Международный банковский форум

Сегодня в Баку начал работу V Международный банковский форум (IBF).

Как сообщает Report, мероприятие проходит в партнерстве с MasterCard на тему "Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая".

Двухдневный форум - одно из двух ежегодных мероприятий, проводимых в Баку, и самое известное финансово-банковское мероприятие в регионе.

В рамках мероприятия будут проведены обсуждения по следующим темам:

Цифровой банк

Банковское дело на каждом устройстве

Банковские платформы и цифровые экосистемы

Инновационная платежная экосистема

Цифровые валюты: путь к центральным банкам

Технология блокчейн: прорывные проекты в сфере финансовых услуг

Развитие электронной торговли: рост спроса

Акцент на соблюдение требований

Удаленное банковское обслуживание: безопасная аутентификация

New Normal: новые тенденции кибербезопасности

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçirilir

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi