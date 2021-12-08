В Баку проходит Международный банковский форум

Сегодня в Баку начал работу V Международный банковский форум (IBF).
Как сообщает Report, мероприятие проходит в партнерстве с MasterCard на тему "Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая".
Двухдневный форум - одно из двух ежегодных мероприятий, проводимых в Баку, и самое известное финансово-банковское мероприятие в регионе.
В рамках мероприятия будут проведены обсуждения по следующим темам:
Цифровой банк
Банковское дело на каждом устройстве
Банковские платформы и цифровые экосистемы
Инновационная платежная экосистема
Цифровые валюты: путь к центральным банкам
Технология блокчейн: прорывные проекты в сфере финансовых услуг
Развитие электронной торговли: рост спроса
Акцент на соблюдение требований
Удаленное банковское обслуживание: безопасная аутентификация
New Normal: новые тенденции кибербезопасности