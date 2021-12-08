В Баку проходит Международный банковский форум

10:26 Сегодня в Баку начал работу V Международный банковский форум (IBF).

Сегодня в Баку начал работу V Международный банковский форум (IBF).

Как сообщает Report, мероприятие проходит в партнерстве с MasterCard на тему "Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая".

Двухдневный форум - одно из двух ежегодных мероприятий, проводимых в Баку, и самое известное финансово-банковское мероприятие в регионе.

В рамках мероприятия будут проведены обсуждения по следующим темам:

Цифровой банк

Банковское дело на каждом устройстве

Банковские платформы и цифровые экосистемы

Инновационная платежная экосистема

Цифровые валюты: путь к центральным банкам

Технология блокчейн: прорывные проекты в сфере финансовых услуг

Развитие электронной торговли: рост спроса

Акцент на соблюдение требований

Удаленное банковское обслуживание: безопасная аутентификация

New Normal: новые тенденции кибербезопасности