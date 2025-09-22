В Баку проходит I Азербайджанский международный инвестиционный форум

Сегодня в Баку начал работу I Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025).

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством экономики, а также Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Мероприятие соберет государственных чиновников, бизнесменов и международных инвесторов со всего мира. В рамках форума ожидается подписание ряда меморандумов о взаимопонимании.

Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов зачитает обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

Форум представляет уникальную платформу для изучения инвестиционных возможностей стран, расположенных на стратегическом перекрестке Востока и Запада, и формирования будущего глобальной торговли и устойчивых цепочек поставок. На двухдневном форуме будут обсуждаться перспективы регионального сотрудничества и инвестиций в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифрового развития, здравоохранения и недвижимости.