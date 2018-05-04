В Баку проходит Human Capital Forum - 2018

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал форум по управлению персоналом Human Capital Forum – 2018 при главном спонсорстве Международного банка Азербайджана, совместной организации Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и HR Society.

Как сообщает Report, мероприятие, собравшее специалистов, задействованных в сфере управления человеческими ресурсами, направлено на поддержку их профессионального развития, обмен опытом, ознакомление с новшествами в сфере HR, оценку возможностей внедрения их в Азербайджане и формирование мотивации к совместной деятельности в этом направлении.

На конференции участвуют HR менеджеры, члены общества HR Society, исследователи в сфере управления человеческими ресурсами, тренеры и консультанты.

Форум состоит из двух панелей, в рамках которых местные и иностранные спикеры поделятся опытом по 10 различным темам. Сюда входят цифровой HR, роль HR менеджеров в формировании человеческого капитала, инструменты оценки, основные критерии удовлетворенности работников, эффективность отношений руководитель-работник, возможности четырехсекторной поведенческой модели DISC при оценке типов поведения и общения людей, международные тренды в сфере управления кадрами и прочее. Помимо презентаций на форуме также запланировано участие волонтеров и демонстрация практических моделей.