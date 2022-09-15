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В Баку проходит форум по развитию мозговых центров CAREC

В Баку проходит форум по развитию мозговых центров CAREC Сегодня в Баку начал свою работу 6-й форум развития мозговых центров CAREC (Программы экономической кооперации Центральной Азии), организованный Институтом программы, Институтом экономических исследований (ESRI) Минэкономразвития Азербайджана и при подде
Финансы
15 сентября 2022 г. 11:32
В Баку проходит форум по развитию мозговых центров CAREC

Сегодня в Баку начал свою работу 6-й форум развития мозговых центров CAREC (Программы экономической кооперации Центральной Азии), организованный Институтом программы, Институтом экономических исследований (ESRI) Минэкономразвития Азербайджана и при поддержке Азиатского банка развития (ADB).

Как сообщает Report, темой форума является "Переоценка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики".

Выступая на открытии форума, заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана с АБР и CAREC, проинформировал о задачах и целях, вытекающих из стратегии “Азербайджан-2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”и “Программы социально-экономического развития на 2022-2026 годы”. По его словам, большой вклад в региональное сотрудничество вносит восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Вице-президент ADB Шихин Чен, в свою очередь, отметил роль CAREC в региональном экономическом сотрудничестве и расширении связей между государствами-членами организации.

В ходе форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Институтом CAREC и Институтом экономических исследований Азербайджана.

Форум продлится два дня и завершит свою работу завтра.

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Версия на английском языке Baku hosting CAREC Think Tank Development Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda CAREC Beyin Mərkəzlərinin İnkişaf Forumu keçirilir

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