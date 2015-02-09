В Баку проходит форум на тему "Налоговая система Азербайджана: реалии и перспективы"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу IV налоговый форум "Налоговая система Азербайджана: реалии и перспективы", посвященный 15-летнему юбилею создания Министерства налогов Азербайджана. Как сообщает Report, на пленарном заседании двухдневного форума принимают участие представители Администрации Президента, Милли Меджлиса, Кабинета министров, других государственных структур, соответствующих структур Национальной Академии наук Азербайджана, Европейского Союза, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, налоговых органов России, Турции, Литвы и Казахстана, неправительственных организаций, общественных союзов предпринимателей, СМИ и бизнесмены.

Заседание, которое началось с показа фильма, посвященного 15-летней деятельности министерства налогов, открыл вступительным словом министр налогов Фазиль Мамедов. Министр отметил, что на сегодняшний день налогоплательщикам оказывается 59 видов электронных услуг: "Приблизительно 90% налогоплательщиков представляют налоговые декларации в электронном виде".

Ф.Мамедов также отметил, что, по оценке Всемирного банка, наша страна находится в ряду 12 ведущих стран, успешно внедривших систему электронной регистрации налогоплательщиков. За последние несколько лет успешно реализованы проекты "Электронный аудит" и "Asan İmza", опирающиеся на технологии нового поколения: "Практика "Asan İmza" в прошлом году была успешно представлена в Европейском парламенте".

"В результате формирования налогового администрирования, соразмерного уровню развитию Азербайджана, объем налоговых и других поступлений в государственный бюджет за последние 15 лет увеличился до 14 раз, поступлений из ненефтяного сектора - в 14,4 раза, а поступлений из регионов - в 14,8 раза", - добавил министр.

Ожидается, что в рамках форума министр налогов Фазиль Мамедов проведет брифинг для представителей СМИ.