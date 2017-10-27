В Баку проходит ежегодный форум бухгалтеров

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проводится ежегодный "Бухгалтерский форум-2017" на тему "МСФО 9 - Применение и вызовы" при организации Азербайджанской ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA).

Как сообщает Report, на форуме принимают участие представители государственных учреждений, международных финансовых учреждений, региональных профессиональных бухгалтерских организаций, местных и международных аудиторских и консалтинговых компаний, отечественных и международных частных компаний, университетов.

Председатель наблюдательного совета ARPA Руфат Махмуд сообщил, что форум сыграет важную роль в информировании по стандарту МСФО 9. Он отметил, что деятельность ARPA заключается во внесении изменений в законодательную базу, подготовке обучающих документов, в частности, сертификатов для бухгалтеров. По словам Махмуда, 150 человек прошли сертификационный экзамен за последний год.

На форуме также обсудят пути повышения прозрачности и уровня самоуправления бухгалтеров, работающих в различных секторах.