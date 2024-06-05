В Баку проходит ежегодное собрание рабочей группы INTOSAI по госдолгу

Счетная палата принимает в Баку ежегодное собрание рабочей группы по государственному долгу Международных организаций высших органов аудита (INTOSAI).

Счетная палата принимает в Баку ежегодное собрание рабочей группы по государственному долгу Международных организаций высших органов аудита (INTOSAI).

Как сообщает Report, в мероприятии на тему "Ответ на глобальные вызовы по государственному долгу" принимают участие эксперты из высших органов аудита (ВОА) 27 стран, а также Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международного бюджетного партнерства и UNCTAD.

На встрече ожидаются презентации на такие темы как "Государственный долг и изменение климата: избранные правовые вопросы", "Координация и контроль за реформами управления долгом", "Понимание устойчивости долга и различных методологий оценки устойчивости долга", "Устойчивость государственного долга и управление рисками", "Роль ВОА в аудите государственного долга и вызовы" и обмен мнениями по различным вопросам.