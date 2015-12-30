​В Баку сохраняется дефицит наличных долларов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Проведенный аналитической группой агентства Report сегодня утром очередной мониторинг пунктов обмена валют, расположенных на улице 28 мая, показал, что во многих пунктах не ведется купля-продажа доллара. В ряде обменников курс покупки равен 1,60 AZN/USD, продажи - 1,72 AZN/USD, однако операции проводятся в небольшом объеме.

Отметим, что хотя Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил сегодняшний официальный курс на отметке 1,5594 AZN/USD, в результате того, что на аукционе 29 декабря спрос на валюту не был полностью удовлетворен, сегодня на валютном рынке наблюдается дефицит долларовых средств. По этой причине ЦБА со вчерашнего дня перенес торги с 15:30 на 11:45. Если и на этом аукционе ЦБА не полностью покроет спрос коммерческих банков в долларах, то рыночный курс продажи американской валюты в праздничные дни вырастет до 2,00 манатов.

Для информации отметим, что покрытие спроса ЦБА вчера всего лишь на 50% привело к тому, что вечером курс продажи приблизился к 1,75 AZN/USD. На данный момент расположенный на улице 28 мая Azer-Turk Bank осуществляет продажу по курсу 1,62 AZN/USD, однако объем продажи ограничивается суммой 1000 долларов в одни руки.

ЦБА продает долларовую массу коммерческим банкам на организованном рынке по принципу "самое лучшее предложение". Объем интервенции ЦБА на организованном валютном рынке, который 29 декабря составил приблизительно 100 млн. долларов, сегодня также ожидается высоким. Не исключено, что люди не захотят идти на риск и до новогоднего праздника поменяют манатные средства на доллары. Поэтому ЦБА прогнозирует высокие объемы продаж валюты в предпраздничные дни. Ежедневный рост официального курса стимулирует покупку доллара гражданами.