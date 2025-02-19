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В Баку принят бюджет АПА

В Баку принят бюджет АПА В Баку на заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) принят бюджет организации в размере 1 млн долларов США.
Финансы
19 февраля 2025 г. 18:04
В Баку принят бюджет АПА

В Баку на заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) принят бюджет организации в размере 1 млн долларов США.

Как сообщает Report, в Азербайджане проходит заседание Постоянного комитета АПА по бюджету и планированию.

Выплаты в бюджет будут распределены между 44 странами. Минимальный платеж составит 22 тыс. долларов США, максимальный - 50 тыс. долларов США.

Предлагается распределение бюджета АПА по следующим 3 статьям: операционные и стратегические расходы (выделяются в первую очередь после утверждения бюджета), дополнительные расходы (на финансирование новых проектов и программ АПА) и резервные расходы (определяются решением Исполнительного совета АПА для покрытия расходов при чрезвычайных ситуациях или происшествиях).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda APA-nın büdcəsi qəbul edilib

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