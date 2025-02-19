В Баку принят бюджет АПА

В Баку на заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) принят бюджет организации в размере 1 млн долларов США.

В Баку на заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) принят бюджет организации в размере 1 млн долларов США.

Как сообщает Report, в Азербайджане проходит заседание Постоянного комитета АПА по бюджету и планированию.

Выплаты в бюджет будут распределены между 44 странами. Минимальный платеж составит 22 тыс. долларов США, максимальный - 50 тыс. долларов США.

Предлагается распределение бюджета АПА по следующим 3 статьям: операционные и стратегические расходы (выделяются в первую очередь после утверждения бюджета), дополнительные расходы (на финансирование новых проектов и программ АПА) и резервные расходы (определяются решением Исполнительного совета АПА для покрытия расходов при чрезвычайных ситуациях или происшествиях).