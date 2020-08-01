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В Баку презентовали систему цифровой идентификации на основе блокчейн

В Баку презентовали систему цифровой идентификации на основе блокчейн Центральный банк Азербайджана продолжает реализацию проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейн-технологии.
Финансы
1 августа 2020 г. 11:45
В Баку презентовали систему цифровой идентификации на основе блокчейн

Центральный банк Азербайджана продолжает реализацию проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейн-технологии.

Как Report сообщили в ведомстве, проведена презентация в режиме видеоконференции для представителей Международной финансовой корпорации (IFC), Ассоциации банков Азербайджана и банков.

На видеоконференции были продемонстрированы функциональные возможности системы, которую планируется ввести в эксплуатацию в августе текущего года, а также обсуждены перспективы дальнейшего развития системы.

В результате реализации проекта физические и юридические лица смогут получать банковские услуги дистанционно, при этом не будет необходимости предоставлять информацию на бумажных носителях, тем самым обеспечена целостность, доступность и конфиденциальность информации.

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Версия на азербайджанском языке Blokçeyn əsaslı Rəqəmsal İdentifikasiya Sisteminin ilkin təqdimatı keçirilib

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