В Баку презентовали систему цифровой идентификации на основе блокчейн

Центральный банк Азербайджана продолжает реализацию проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейн-технологии.

Центральный банк Азербайджана продолжает реализацию проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейн-технологии.

Как Report сообщили в ведомстве, проведена презентация в режиме видеоконференции для представителей Международной финансовой корпорации (IFC), Ассоциации банков Азербайджана и банков.

На видеоконференции были продемонстрированы функциональные возможности системы, которую планируется ввести в эксплуатацию в августе текущего года, а также обсуждены перспективы дальнейшего развития системы.

В результате реализации проекта физические и юридические лица смогут получать банковские услуги дистанционно, при этом не будет необходимости предоставлять информацию на бумажных носителях, тем самым обеспечена целостность, доступность и конфиденциальность информации.