В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда

На этой неделе в Баку впервые официально представят механизмы финансирования и критерии отбора проектов Тюркского инвестиционного фонда, созданного в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

Критерии будут обнародованы на предназначенном для бизнес-лидеров мероприятии, организованном фондом совместно с Союзом торгово-промышленных палат тюркских государств (TCCI). В рамках встречи также состоятся презентации инвестиционных возможностей в Азербайджане и других тюркских странах, а также B2B-встречи.

Фонд с уставным капиталом 500 млн долларов направлен на развитие экономических и торговых связей между тюркскими государствами. В Совете управляющих фонда Азербайджан представляет министр экономики Микаил Джаббаров.