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В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда

В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда
Финансы
12 февраля 2025 г. 13:21
В Баку представят механизмы финансирования Тюркского инвестиционного фонда

На этой неделе в Баку впервые официально представят механизмы финансирования и критерии отбора проектов Тюркского инвестиционного фонда, созданного в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

Критерии будут обнародованы на предназначенном для бизнес-лидеров мероприятии, организованном фондом совместно с Союзом торгово-промышленных палат тюркских государств (TCCI). В рамках встречи также состоятся презентации инвестиционных возможностей в Азербайджане и других тюркских странах, а также B2B-встречи.

Фонд с уставным капиталом 500 млн долларов направлен на развитие экономических и торговых связей между тюркскими государствами. В Совете управляющих фонда Азербайджан представляет министр экономики Микаил Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Türk İnvestisiya Fondunun maliyyələşdirmə mexanizmləri açıqlanacaq

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