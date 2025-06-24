В Баку подписан меморандум о создании платформы кредитных бюро тюркских государств

Подписан меморандум о взаимопонимании по созданию платформы кредитных бюро тюркских государств.

Подписан меморандум о взаимопонимании по созданию платформы кредитных бюро тюркских государств.

Как сообщает Report, подписание состоялось сегодня в Баку в рамках "Fintex Summit 2025".

Меморандум подписали генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов, руководитель Кредитного бюро Турции Оркун Дениз, председатель правления ACIPE, руководитель казахстанского First Credit Bureau Руслан Омаров, руководитель узбекского Кредитного бюро "Кредитно-информационный аналитический центр” Равшан Абдукаримов, генеральный директор кыргызского Кредитного бюро “Ишеним” Марлис Дуйшегулов.

В рамках подписанного меморандума стороны намерены реализовать совместные инициативы, направленные на укрепление сотрудничества в области кредитной отчетности и обмена опытом.

Планируется организация семинаров, образовательных и обучающих программ, а также обмен знаниями и практическими наработками в соответствии с внутренними политиками и процедурами кредитных бюро обеих стран.

Кроме того, стороны создадут эффективные каналы коммуникации для расширения деятельности участвующих организаций на территории партнерской стороны. Также будет изучен потенциал сотрудничества в других направлениях, связанных с развитием финансового сектора.