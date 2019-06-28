В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию страхового сектора

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В рамках IX Азербайджанского международного страхового форума (AIIF-2019) в Баку подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Палатой надзора за финансовыми рынкам (ПНФР), министерством образования, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям (Служба ASAN), Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) и Бюро обязательного страхования (БОС).

Как сообщает Report, подписи под документом поставили и.о. члена правления ПНФР Асим Зульфугаров, замминистра образования Идрис Исаев, заместитель председателя Службы ASAN Джейхун Салманов, председатель АСА Азер Алиев и исполнительный директор БОС Рашад Ахмедов.