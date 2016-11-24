В Баку начал работу банковский форум

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал банковский форум на тему "Развитие банковской системы в постнефтяную эпоху: новые вызовы и перспективы".

Как сообщает Report, целью проведения форума является обсуждение вопросов по адаптации финансово-банковской системы в потснефтяном периоде, финансовой устойчивости, изучение передового опыта по внедрению инноваций в банковской сфере.

На мероприятии принимают участие представители регулирующих и контрольных органов финансово-экономического сектора, высший менеджмент коммерческих банков, главы общественных и бизнес-организаций, представители международных финансовых институтов и посольств зарубежных стран в Азербайджане, приглашенные гости из различных стран.

Отметим, что форум продлится два дня.