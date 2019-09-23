IFC завершает проект укрепления финансовой инфраструктуры в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) завершает реализацию проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Центральной Азии и Азербайджане (ACAFI).

Как сообщили Report в бакинском представительстве Всемирного банка (ВБ), в этой связи 25 сентября в Баку состоится конференция, где примет участие вице-президент IFC Ганс Питер Ланкес.

Реализация проекта началась в декабре 2009 года при финансовой помощи Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям (SECO), и он охватывал четыре страны: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Целью проекта было создание системы обмена кредитной информацией и ее совершенствование, которая поможет финансовым учреждениям в принятии более быстрых и безошибочных кредитных решений.

Международная финансовая корпорация помогла создать первое в Азербайджане частное кредитное бюро, чтобы местные финансовые организации могли лучше делиться кредитной информацией и управлять кредитными рисками, а также расширять доступ к финансированию для заемщиков, включая малые и средние предприятия.

С апреля 2017 года стартовала вторая фаза проекта, которая была сфокусирована на сферах улучшения правовой базы в сфере регулирования на финансовых рынках, реорганизации банков, страхования вкладов, защиты прав потребителей и улучшения ситуации с нерабочими кредитами.

Отметим, что Азербайджан является членом IFC с 1995 года, и на сегодняшний день корпорация предоставила Азербайджану на реализацию 72 проектов кредиты без госгарантий в размере 500 млн долларов. Из них 56 были долгосрочными проектами. IFC также предоставила 80 млн долларов в рамках своей программы поддержки торговли и 250 млн долларов для проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Входящая в Группу Всемирного банка корпорация владеет 4,2% акциями AGBank и 16,6% - Access Bank.