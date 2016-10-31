В Баку до конца года ожидается проведение заседания межправкомиссии Азербайджан-Молдова

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов встретился с вице-премьером, министром экономики Молдовы Октаиваном Калмыком в рамках заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на NOI.md, в ходе встречи стороны обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества между странами.

Наряду с этим вице-премьеры обсудили возможность созыва до конца 2016 года очередного заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Молдова по торгово-экономическому сотрудничеству, которое, согласно ротации, должно пройти в Баку.

В ходе встречи были также обсуждены аспекты использования торгово-экономического потенциала, предоставляемого Соглашением об ассоциации и создании зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между Молдовой и Европейским союзом, а также необходимость возобновления внедрения в полном объеме положений Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ.