В Бакинской фондовой бирже произошло новое назначение

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сменился руководитель Группы международных связей и корпоративных коммуникаций ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ).

Как сообщает Report, Нурану Гейдарову сменил на этой должности Чингиз Гусейнов.

Ранее Ч.Гусейнов был советником председателя Национального депозитарного центра.

Напомним, что БФБ создан в 1997 году. Уставный капитал компании равен 1,26 млн манатов. Акционерами являются 20 юридических лиц. Среди них 5 отечественных банков (Azer-Turk Bank, Azerbaijan Industry Bank (ASB), Kapital Bank, Международный банк Азербайджана и ликвидируемый United Credit Bank), 14 отечественных и иностранных инвестиционных компаний, в том числе İstanbul Fond Birjası (Borsa İstanbul). Доля акционеров, не считая ASB, составляет 4,76%. Доля ASB равна 9,52%.