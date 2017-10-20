В Бакинский апелляционный суд будет направлено ходатайство в отношении ЦБА, ПНФР и ADIF в связи с Bank Standard

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Заседание Кредиторского комитета ликвидируемого Bank Standard завершилось.

Как сообщает Report, по итогам заседания дата проведения следующего заседания не была назначена.

"Дату очередного заседания определит заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев, пообещавший встретиться с кредиторами на следующем заседании. Дата, которую назовем мы, может не совпасть с его графиком, и тогда встреча не состоится. Поэтому пусть он сам назовет дату", - сказал председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

Кроме того, он отметил, что обратится с ходатайством в Бакинский апелляционный суд в связи с тем, что Центробанк Азербайджана (ЦБА), Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) и ADIF не предоставляют необходимую информацию по Bank Standard.