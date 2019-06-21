В Баку, Гяндже и Сумгайыте завершается первый этап внедрения кассовых аппаратов нового поколения, позволяющих передавать информацию о кассовых операциях в режиме реального времени в электронно-информационную систему Министерства налогов Азербайджана.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Кассы нового поколения используется для проведения денежных расчетов с населением в объектах розничной торговли, общественного питания и прочих областях. При расчетах информация о проданных товарах и услугах передается в базу информационной системы Министерства налогов страны.