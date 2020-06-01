​В Азербайджане заменяют 1, 5 и 50-манатные купюры

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В 2019 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из оборота 423 млн банкнот на сумму 7,7 млрд манатов и выпустил в оборот 507 млн банкнот на 9,7 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По информации, в целом в прошлом году наличная денежная масса в обращении увеличилась на 24,4% (2 млрд манатов или 83,7 млн единиц) и составила 10,4 млрд манатов на конец отчетного периода. Стратегические резервы ЦБА по наличным средствам составили 19,6 млрд манатов на конец 2019 года.

В 2019 году были выпущены 10-манатные банкноты (400 млн манатов) и 1, 3 и 5-гяпиковые монеты (1,7 млн манатов) с обновленным дизайном и системой защиты, а процесс производства банкнот номиналом 1, 5 и 50 манатов (3 360 млн манатов) продолжается.