В Азербайджане зафиксирована инфляция в 2,8%

В январе-феврале текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,8%, в том числе продовольствие, напитки и табачные изделия – 4,9%, непродовольственные товары - 1,1%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению – 1,4%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В феврале в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг повысилась на 0,7%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий – 1,6%, непродовольственных товаров – 0,1%, тарифов на оказываемые населению платные услуги - 0,1%. В годовом сравнении прирост составил соответственно 5,1%, 1,1% и 1,4%.