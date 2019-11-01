MasterCard: В Азербайджане все еще люди снимают деньги в банкоматах, чтобы произвести оплату в магазине

В Азербайджане все еще есть люди, которые ждут очереди перед банкоматом, чтобы снять деньги, а потом ждут своей очереди у кассы в магазине.

Как сообщает Report, об этом на презентации SMART Student Card сказал менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар.

"Люди теряют время на это. Если люди будут платить с помощью карты, нет необходимости ждать перед банкоматом. Кроме того, если товар стоит, скажем, 4,73 маната, а не 5 манатов, порой остаток денег получить невозможно. Если вы платите картой, проблема отпадает", - сказал он.