В Азербайджане выросли расходы по системе страхования "Зеленая карта"

В 2019 году расходы Бюро обязательного страхования по системе страхования "Зеленая карта" составили 487 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения.

По данным ведомства, это в 5,7 раза больше, чем в 2018 году.

Система "Зеленая карта" является соглашением о признании свидетельства о страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортного средства между участниками данной системы, то есть, странами-членами. Согласно данной системе, свидетельство о страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортного средства, выданное любым из государств-участников соглашения о "Зеленой карте", считается действительным на территории других государств-участников данного Соглашения.

В настоящее время членами данной системы являются 48 стран. Азербайджан действует в рамках системы с 1 января 2016 года.