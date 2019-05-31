В Азербайджане выплаты страховых компаний в Бюро обязательного страхования удвоятся

С 1 января 2020 года выплаты страховых компаний Азербайджана в Бюро обязательного страхования (БОС) будут увеличены в 2 раза.

Об этом рассказал Report председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

По его словам, этот вопрос уже согласован со страховыми компаниями.

"В настоящее время страховщики уплачивают 5% от страхового взноса в БОС и 0,5% - в Палату надзора за финансовыми рынками. В следующем году платежи в БОС будут увеличены до 10%, а размер выплат в Палату не изменится", - сказал он.