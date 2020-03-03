В Азербайджане выдано 360 ипотечных кредитов в феврале

В Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 1 419 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, это на 22,923 млн манатов или 1,6% больше, чем на 1 февраля года.

В прошлом месяце количество выданных по гослинии ипотечных кредитов увеличилось на 105 единиц - с 27 975 до 28 335.

Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. В феврале она увеличилась на 7,8 млн манатов – до 77,524 млн манатов.

На сегодняшний день сумма находящихся в обращении облигаций фонда сократилась на 6,342 млн манатов или 0,9% - с 718,166 млн до 711,824 млн манатов.