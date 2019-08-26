 Наверх

В Азербайджане выданы лицензии двум небанковским кредитным организациям

В Азербайджане выданы лицензии двум небанковским кредитным организация

Палата по надзору за финансовыми рынками предоставила лицензии двум небанковским кредитным организациям. 

Как сообщает Report, это ООО "MJ Financial Services" и "Aset Maliyyə Texnologiyaları". 

Таким образом, число небанковских кредитных организаций в Азербайджане достигло 45

Напомним, что ООО "MJ Financial Services" было учреждено 15 апреля в Баку. Уставный фонд ООО составляет 300 010 манат, учредителем является Мадад Надир оглу Рустамов. ООО "Aset Maliyyə Texnologiyaları" было учреждено 10 января 2017 года. Уставный фонд составляет 300 000 манат, учредителем является Хосров Фикрет оглу Ахундов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!