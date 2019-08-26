В Азербайджане выданы лицензии двум небанковским кредитным организациям

Палата по надзору за финансовыми рынками предоставила лицензии двум небанковским кредитным организациям.

Как сообщает Report, это ООО "MJ Financial Services" и "Aset Maliyyə Texnologiyaları".

Таким образом, число небанковских кредитных организаций в Азербайджане достигло 45.

Напомним, что ООО "MJ Financial Services" было учреждено 15 апреля в Баку. Уставный фонд ООО составляет 300 010 манат, учредителем является Мадад Надир оглу Рустамов. ООО "Aset Maliyyə Texnologiyaları" было учреждено 10 января 2017 года. Уставный фонд составляет 300 000 манат, учредителем является Хосров Фикрет оглу Ахундов.