В Азербайджане в основной капитал направлено около миллиарда манатов в январе

В январе этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 996,7 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 60,8% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 70,6% пришлось на строительство производственных объектов, 17,5% - объектов сферы услуг, 11,9% - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 61,1% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 73,7%, бюджетных средств -14,2%, личных средств населения - 6,8%, средств внебюджетных госфондов - 3,4%, банковских кредитов - 1,2%, прочих средств - 0,7%.