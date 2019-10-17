В Азербайджане в основной капитал направлено более 10 млрд манатов

В январе-сентябре этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 10146,2 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 66,7% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 65,4% пришлось на строительство производственных объектов, 25,0% - объектов сферы услуг, 9,6%- жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 71,5% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 57,5%, бюджетных средств – 26,9%, банковских кредитов – 7,3%, личных средств населения – 6,6%, средств внебюджетных фондов – 1,5%, прочих средств – 0,2%.