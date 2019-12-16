В Азербайджане в основной капитал направлено 12,7 млрд манатов

В январе-ноябре этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 12 786,9 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 67,4% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 65,7% пришлось на строительство производственных объектов, 24,9% - объектов сферы услуг, 9,4% - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 70,5% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 56%, бюджетных средств - 27,2%, банковских кредитов - 7,7%, личных средств населения - 6,6%, средств госфондов - 1,6%, прочих средств - 0,9%.