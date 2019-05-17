В Азербайджане утверждены новые госпошлины для учебных заведений

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утверждены поправки в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает Report, согласно новой статье 32.1 закона, для прохождения аккредитации дошкольные учебные заведения будут платить 3 000 манатов, общеобразовательные учебные заведения - 5 000 манатов, внешкольные учебные заведения - 7 000 манатов, профессиональные учебные заведения - 10 000 манатов, средние специальные учебные заведения - 15 000 манатов, высшие учебные заведения - 20 000 манатов, дополнительные учебные заведения - 15 000 манатов, другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность - 15 000 манатов.