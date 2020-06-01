​В Азербайджане стали меньше подделывать деньги

В 2019 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из оборота непригодные денежные знаки на 1,3 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В прошлом году через созданные в учреждении кассы обслуживания были приняты у населения и заменены новыми денежные знаки на 10,5 млн манатов.

В 2019 году ЦБА выявил 890 поддельных денежных знаков всех номиналов, что на 21% меньше, чем в 2018 году. В целом по стране на каждые 276 тыс. бумажных денежных банкнот приходится 1 поддельная, что значительно ниже по сравнению с другими странами (в Грузии на каждые 17 тыс. единиц, в России - 150 тыс. единиц, а в Еврозоне - 1 тыс. единиц).