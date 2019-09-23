​В Азербайджане создана еще одна компания по страхованию жизни

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало Mega Hayat Sigorta.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по одному с Mega Sigorta юридическому адресу – г. Баку, Наримановский район, улица Ахмада Раджабли, 19.

Ее уставный капитал составляет 11 млн манатов, а законным представителем является Гамлет Хосров оглы Гараев, который недавно покинул совет директоров Mega Sigorta.

В настоящее время в Азербайджане действуют четыре компании по страхованию жизни - Ateshgah Hayat Sigorta, Qala Hayat Sigorta, и Xalq Hayat Sigorta и PASHA Hayat Sigorta.